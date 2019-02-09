10 февраля в Австралии состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 234. Главным его событием станет поединок за титул чемпиона в среднем весе между Робертом Уиттакером и Келвином Гастеллумом.
В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Уиттакер оказался немного тяжелее Гастеллума — 185 фунтов против 184.
UFC 234. Взвешивание
Основной кард
Роберт Уиттакер (185 фунтов) — Келвин Гастелум (184 фунта)
Андерсон Сильва (186) — Исраэль Адесанья (185)
Рэни Яя (135) — Рикки Саймон (135)
Монтана де ла Роса (125) — Надя Кассем (124)
Джим Крют (206) — Сэм Алви (205)
Предварительные бои
Девонт Смит (156) — Донг Хюн Ма (156)
Шейн Янг (145) — Остин Аметт(145)
Кай Кара-Франц (125) — Ролиан Пэйва (125)
Теруто Ишихара (136) — Кинг Хо Конг (136)
Ландо Ванната (156) — Маркос Мариано (155)
Коллан Поттер (156) — Жалин Тёрнер (155)
Уиллис Бурен (136) — Джонатан Мартинес (136).
Взвешивание UFC 234: Уиттакер тяжелее Гастеллума