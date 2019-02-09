Взвешивание UFC 234: Уиттакер тяжелее Гастеллума

10 февраля в Австралии состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 234. Главным его событием станет поединок за титул чемпиона в среднем весе между Робертом Уиттакером и Келвином Гастеллумом.



В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Уиттакер оказался немного тяжелее Гастеллума — 185 фунтов против 184.



UFC 234. Взвешивание



Основной кард



Роберт Уиттакер (185 фунтов) — Келвин Гастелум (184 фунта)

Андерсон Сильва (186) — Исраэль Адесанья (185)

Рэни Яя (135) — Рикки Саймон (135)

Монтана де ла Роса (125) — Надя Кассем (124)

Джим Крют (206) — Сэм Алви (205)



Предварительные бои



Девонт Смит (156) — Донг Хюн Ма (156)

Шейн Янг (145) — Остин Аметт(145)

Кай Кара-Франц (125) — Ролиан Пэйва (125)

Теруто Ишихара (136) — Кинг Хо Конг (136)

Ландо Ванната (156) — Маркос Мариано (155)

Коллан Поттер (156) — Жалин Тёрнер (155)

Уиллис Бурен (136) — Джонатан Мартинес (136).