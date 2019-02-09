UFC может провести бой за титул временного чемпиона в лёгком весе

Президент UFC Дэна Уайт подчеркнул, что, с большой долей вероятности, организация может провести поединок за временный титул в лёгком весе, если Хабиб Нурмагомедов примет решение не выступать до окончания дисквалификации Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова.



«Ещё не разговаривал с Хабибом. Мы решим этот вопрос. Не могу сказать, чего именно он сейчас хочет. Мы не разговаривали.



Вероятно, возникнет необходимость организовать бой за титул временного чемпиона организации. Посмотрим, как всё получится. Не могу ответить точно, потому что не слышал ничего от Хабиба относительно его дальнейших планов. Он не говорил ничего мне. Слышу многое от прессы о том, что Хабиб будет ждать, пока закончится дисквалификация его угловых, но он мне этого не говорил. Когда поговорю с ним, смогу сказать точнее», — приводит слова Дэны Уайта ESPN.