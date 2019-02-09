Ковингтон: возможно, больше не увидите меня в октагоне

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон подчеркнул, что готов завершить карьеру.



«Сейчас просто живу своей жизнью. Больше не собираюсь быть приятным парнем, лгать про организацию UFC, прикрывать их, говорить, какие они классные. Я сделал для них много хорошего, облетел весь мир, не просил много денег за поединки с сильнейшими бойцами. Не жаловался на обстоятельства, был предан компании, никогда не проваливал допинг-тесты и не делал ничего плохого.



В данный момент я собираю больше всех бойцов своей весовой категории… Я не буду драться за сумму меньшую, чем та, что заслуживаю. И мне плевать, что скажет UFC. Собираюсь стоять за правду до последнего, и если не буду драться из-за этого, то пусть будет так. Я обеспечил себе жизнь. Рос в трейлерах и работал на четырёх работах. Сейчас мне это не нужно, я заработал достаточно, я здоров, и у меня есть инвестиции. Мне не нужно больше выступать в боях. Возможно, вы больше не увидите меня в октагоне», — приводит слова Колби Ковингтона BJPenn.