Гастеллум: Силву не стоит сбрасывать со счетов

Боец UFC Келвин Гастеллум поделился ожиданиями от поединка Андерсона Силвы и Исраэля Адесаньи.



«Мне нравится бой Андерсона Силвы и Исраэля Адесаньи. Адесанья — один из восходящих звёзд UFC, ему предстоит встреча с величайшим бойцом среднего веса. Дэна подчеркнул, что Силва получит титульный поединок в случае победы, так что это окажет влияние на ход боя.



Будет очень интересно посмотреть, как они сражаются с бойцом со схожим стилем. Их стили похожи, будет очень интересный и любопытный поединок. Эти парни особенные. Они показывают в поединках то, что вы обычно не видите в боях. Это будет интересно. Силва это Силва. Он может делать всё что захочет. Он не тот, что был в прошлом, но у него ещё есть козырь в рукаве. Он величайший боец в истории, так что не стоит списывать его со счетов», — приводит слова Келвина Гастеллума MMANews.