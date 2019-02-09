Рафаэль Физиев подписал контракт с UFC

Кыргызстанский боец ​​Рафаэль Физиев продолжит кареру в MMA-организации UFC. Об этом сообщает Asia MMA.

На счету Физиева в MMA шесть побед и ноль поражений. Он выступал в таких промоушенах, как ROAD FC и Titan FC. Дебютировать в новой организации Рафаэль может на турнире UFC в Питере, который должен состояться там 20 апреля. Физиев является легковесом.

Атаман тренируется в зале «Тайгер муай-тай» из Пхукета. Рафаэль имеет почти 40 побед в муай-тай (29 — нокаутом), которые одержаны им перед переходом в ММА. С 2015 года он выиграл несколько чемпионских титулов в тайском боксе, в том числе два в Таиланде и один на чемпионате России по муай-тай. Также Физиев взял серебро на Всемирных играх боевых искусств IFMA.