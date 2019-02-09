Мейвезер: если захочу, могу подписать контракт с UFC на 3–4 боя и $1 млрд

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер высказался о слухах, которые связывают его с MMA-организацией UFC.
«Всё возможно. Я могу заключить сделку с UFC прямо сейчас. Контракт на три-четыре боя и миллиард долларов, если сам того захочу», — сказал Мейвезер на шоу Кевина Харта.
Там же Флойд вспомнил экс-чемпиона UFC, ирландца Конора Макгрегора.
«Конор — это белый Флойд Мейвезер. Он просто подделка. Чёртова фальшивка. Но при этом у меня есть к нему уважение. Снимаю перед ним шляпу. Имею в виду, что он настоящий боец», — заявил Мейвзер.
Боксёрский поединок Мейвезера с Макгрегором состоялся в августе 2017 года. Техническим нокаутом в 10-м раунде победу одержал Флойд.