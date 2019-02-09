Уиттакер снялся с боя против Гастелума

Чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер снялся с боя против Келвина Гастелума из-за ущемления грыжи. Это случилось за несколько часов до турнира UFC 234 в Мельбурне, который должен был возглавить их поединок.

Президент UFC Дэна Уайт заявил ESPN, что поздно вечером Уиттакер пожаловался на боль в животе и был доставлен в местную больницу. По словам Уайта, у австралийского чемпиона была диагностирована грыжа, и в воскресенье ему предстоит операция.

Теперь главным событием UFC 234 станет бой между Исраэлем Адесаньей и Андерсоном Силвой, который изначально планировался как со-главный матч.

Отметим, что Уиттакер уже второй раз не может провести защиту титула UFC в родной для него Австралии. Из-за травы Роберт не смог выступить на UFC 221, который прошёл в феврале 2018 года в Перте.