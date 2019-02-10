Пётр Ян: в 2019 году хочу драться чаще, чем в 2018-м

Российский боец легчайшего веса UFC Пётр Ян рассказал о своих планах на 2019 год.

«План – драться ещё чаще, чем в 2018-м. Я же до UFC девять месяцев не выступал. Сперва вылетел на полгода: порвал связки колена. Только начал форму набирать, как снова надорвал связки на сборе с боксёрами. Ужасно соскучился по боям за это время. Сейчас я от каждого выхода в клетку получаю эмоциональный заряд. Чем дальше идёт, тем больше осознаю, на каком уровне способен конкурировать. И пусть это не будет самоуверенностью. Это просто понимание, что результат пришёл благодаря моей работе», — сказал Ян в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Отметим, что в прошлом году Пётр провёл три поединка. Его следующий соперник — Джон Додсон, с которым он встретится 23 февраля на турнире UFC Fight Night 145 в Праге (Чехия).