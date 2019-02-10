Серроне готов подраться с Гастелумом, выйдя на замену травмированному Уиттакеру

Боец UFC Дональд Серроне выразил желание заменить травмированного Роберта Уиттакера и выйти на поединок против Келвина Гастелума.

Чемпион UFC в среднем весе Уиттакер снялся с боя против Гастелума из-за ущемления грыжи. Это случилось за несколько часов до турнира UFC 234 в Мельбурне, в котором их поединок должен был стать главным событием.

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что поздно вечером Уиттакер пожаловался на боль в животе и был доставлен в местную больницу. По словам Уайта, у австралийского чемпиона была диагностирована грыжа и в воскресенье ему предстоит операция.

«Я в Австралии, Дэна, и я знаю одного парня»,- написал Серроне в «Твиттере».

Отметим, что Дональд славится тем, что принимает бои на коротком уведомлении.