UFC 234: Адесанья единогласным решением судей победил Андерсона Сильву

10 февраля в Австралии состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 234. Главным его событием должен был стать поединок за титул чемпиона в среднем весе между Робертом Уиттакером и Келвином Гастеллумом, однако Уиттакер за несколько часов до старта турнира снялся из-за ущемления грыжи.

Таким образом, главным событием вечера стал бой между бывшим чемпионом среднего дивизиона UFC бразильцем Андерсоном Сильвой и американцем нигерийского происхождения Исраэлем Адесаньей. Противостояние прошло в плотной и равной борьбе, а по итогам трёх раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу — 29-28, 30-27, 30-27.

UFC 234. Основной кард

Роберт Уиттакер — Келвин Гастелум — отменён.

Андерсон Сильва — Исраэль Адесанья — победа Адесаньи единогласным решением судей.

Рэни Яя — Рикки Саймон — победа Саймона единогласным решением судей.

Монтана де ла Роса — Надя Кассем — победа де ла Росы болевым приёмом во втором раунде.

Джим Крют — Сэм Алви — победа Крюта техническим нокаутом в первом раунде.