Дж. Дэвис в первом раунде нокаутировал Руиса

В Карсоне (штат Калифорния, США) завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала титульная встреча во втором полулёгком весе (до 59 кг). На ринге встретились чемпион мира по версии WBA Super Джервонта Дэвис и Уго Руис.

С первых мгновений встречи Дэвис захватил инициативу, выбрасывая множество ударов. Вскоре у Руиса открылось носовое кровотечение. В конце раунда Уго оказался в нокдауне, после чего рефери принял решение остановить одностороннее избиение и присудить победу техническим нокаутом Дэвису. Таким образом, американец защитил титул чемпиона мира.

Напомним, соперником Джервонты в этом бою должен был стать Абнер Марес. Но незадолго до боя у экс-чемпиона в четырёх весовых категориях было диагностировано отслоение сетчатки глаза, в результате чего он вынужден был сняться с турнира.