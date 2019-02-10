Андерсон Силва и Адесанья получили бонус за лучший бой вечера

10 февраля в Мельбурне (Австралия) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 234. По его результатам руководство промоушена раздало ряд традиционных бонусов участникам шоу. Лучшим поединком вечера была признана встреча Исраэля Адесаньи и Андерсона Силвы, за это бойцы получили по $ 50 тыс. дополнительной выплаты, сообщает Sherdog.

Выступлением вечера была признана победа Монтаны де ла Росы над Надей Кэссем, за что первая также получила вознаграждение в размере $ 50 тыс. Ещё одним выступлением вечера стала победа бойца лёгкого веса Девонте Смита в бою с Донг Хюн Ма, эта встреча состоялась в предварительном карде.

Напомним, главным событием турнира в Мельбурне должна была стать встреча Роберта Уиттакера и Келвина Гастелума, но за несколько часов до боя Уиттакер вынужден был отказаться от выступления из-за травмы.