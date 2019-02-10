Мейвезер: Дж. Дэвис в апреле встретится с Нацукавой

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне промоутер Флойд Мейвезер рассказал, что его клиент Джервонта Дэвис в следующий раз выступит в апреле. По словам Флойда, соперником Дэвиса станет японский кикбоксёр Теншин Нацукава.

«Если всё будет в порядке, то следующий бой Джервонта проведёт в мае. Но в апреле у него будет выставочный поединок с Теншином Нацукавой. Он встретится с ним на турнире RIZIN в Японии. Горжусь Дэвисом, он не берёт паузу и остаётся активным. Так что сначала его ждёт выставочный бой в апреле, а затем настоящий поединок в мае», — приводит слова Мейвезера BoxingScene.

Теншин Нацукава получил минуту славы 31 декабря 2018 года. Тогда молодой японец провёл выставочный поединок как раз с Флойдом Мейвезером. Американец нокаутировал Нацукаву в первом же раунде.