Дж. Дэвис: в 2019 году планирую провести ещё 3 или 4 боя

Чемпион мира по версии WBA Super во втором полулёгком весе Джэрвонта Дэвис поделился впечатлениями от победы в бою с Уго Руисом, а также рассказал о планах на 2019 год.

«Сегодня я просто хотел показать классное шоу. Должен был встретиться с Абнером Маресом, но он снялся с боя из-за травмы, так что главной целью было выступить классно, что я и сделал. Знал, что досрочная победа придёт. Что касается дальнейших планов, уверен, что в этом году я буду более активным. Планирую провести ещё 3 или 4 боя в 2019 году. Я доволен своей командой и готов к следующему шагу», — приводит слова американца BoxingScene.

Ранее промоутер Дэвиса Флойд Мейвезер заявил, что в апреле его подопечные проведёт выставочный поединок с Теншином Нацукавой.