Адесанья: следующий бой проведу за титул

Боец UFC Исраэль Адесанья заявил, что следующий поединок будет титульным.

«Планировалось, что выйду на победителя боя Уиттакер — Гастелум, но случилось то, что случилось, мой бой стал главным событием вечера. Всё, что знаю сейчас, так это то, что следующий бой будет титульным. Что касается отмены боя Уиттакера и Гастелума, мне интересно, кому теперь достанутся продажи от PPV. Это большая сумма. Думаю, что деньги должны быть распределены между мною и Андерсоном Силвой», — сказал Адесанья на пресс-конференции после завершения турнира UFC 234.

10 февраля Исраэль Адесанья в главном бою турнира UFC 234 единогласным решением судей победил экс-чемпиона организации 43-летнего Андерсона Силву.