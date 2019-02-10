Фьюри: Уайлдеру не стать лучше, а я прибавлю ещё на 40—50%

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри выразил уверенность, что победит чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера в повторном поединке.

«Буду драться 18 мая и одержу победу. Уайлдеру не стать лучше. Я же прибавлю на 40—50% по сравнению с первым выступлением, и в команде Деонтея все это знают. Они увидели моё уродливое, толстое белое тело и лысую голову и думали, что я какой-то дурачок. Но потом я провёл бой в стиле Рой Джонса и чертовски всех удивил.

Что касается потенциального боя с Джошуа, не думаю, что это произойдёт. Если он отказался от боя с Уайлдером за чёртову кучу денег, то со мной он точно не собирается драться", — приводит слова Фьюри Boxingnews24.

Первая встреча Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри завершилась вничью.