Гассиев и Бетербиев могут провести бои 22 июля в Москве

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев и действующий чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев в 2019 году могут провести бои в России. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, что их выступления планируются на 22 июля в Москве.

«Следующий бой Гассиева пройдёт в апреле. Регион пока выбираем. Может, Краснодар, может, Екатеринбург. Будем смотреть. Также Гассиев выступит 22 июля в Москве на Дне бокса, мы с ним это обговаривали. Нужно будет договориться с его промоутерами. Мы хотим поставить бой Бетербиева также на День бокса, 22 июля, в Москве. Мы с ним это обсуждали, и он готов. На такое шоу нужна площадка для 20—30 тысяч зрителей. Будем думать», — приводит слова функционера «Р-Спорт».