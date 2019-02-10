Дэна Уайт: Фергюсон и Макгрегор могут провести бой за титул временного чемпиона

Президент UFC Дэна Уайт в очередной раз прокомментировал ситуацию в лёгком весе, которая возникла в связи с дисквалификацией Хабиба Нурмагомедова и желанием россиянина не выходить в октагон, пока отстранены от боёв будут Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов.

По словам главы организации, такое положение может привести к тому, что UFC организует бой за временный титул в лёгком весе, а оспорить его смогут Тони Фергюсон и Конор Макгрегор.

«Парни не могут сидеть и ждать, пока кто-то просто удерживает титул. Так нельзя. Так что если разговоры, что Хабиб будет дожидаться завершения дисквалификации Тухугова правдивы, то мы будем думать над этим. Посмотрим, будет это бой за временный титул между Конором Макрегором и Тони Фергюсоном или другой поединок. Посмотрим, как будут развиваться события», — приводит слова Уайта MMAWeekly.