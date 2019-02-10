Майдана возобновит карьеру и может провести поединок с Бронером

Бывший чемпион мира Маркос Майдана возобновит карьеру, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер. 35-летний аргентинец подписал соглашение на несколько поединков с промоутером Элом Хэймоном.

За первый бой он должен будет получить $ 1,5 млн, а за второй в два раза больше. Ожидается, что первый поединок после возвращения он проведёт летом в первом среднем весе. При этом вероятным оппонентом Майданы станет Эдриен Бронер, которого он уже побеждал в 2013 году. Тренироваться боксёр будет под руководством Роберта Гарсии.

Последние выступления Маркоса датированы 2014 годом. Тогда он дважды встречался с Флойдом Мейвезером, и в обоих случаях показал очень конкурентоспособный уровень.