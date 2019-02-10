Руис: удары Дэвиса были слишком мощными для меня

Экс-чемпион мира Уго Руис прокомментировал поражение в бою с Джервонтой Дэвиса, которое он потерпел уже в первом раунде. Особенно мексиканец отметил ударную мощь соперника.

«Как только он нанёс первый удар, я понял, что всё заключается в мощи. Его вес, мощь и габариты были слишком велики для меня. Как только он стал попадать, я сразу же стал чувствовать эти удары. В моей карьере было много побед, которые я одержал в первом раунде. Сегодня настала моя очередь проиграть досрочно, такое случается», — приводит слова Руиса BoxingScene.

Напомним, Уго Руис согласился на бой с Дэвисом менее чем за три недели до встречи. Первоначально Джервонта должен был встретиться с Маресом, но последний снялся с турнира из-за проблем со зрением.