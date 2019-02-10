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Адесанья: без разницы, с кем драться — с Гастеллумом или Уиттакером

Адесанья: без разницы, с кем драться — с Гастеллумом или Уиттакером
Бокс/ММА / ММА

Боец UFC Исраэль Адесанья поделился планами на будущее.

«Просто посмотрите на цифры просмотров в YouTube роликов серии Countdown с участием Уиттакера и Гастеллума и моим участием. Ролики с Робертом посмотрели 300 тысяч раз, а мой выпуск с Андерсоном Сильвой собрал миллион просмотров.

Это показывает, кого хотят видеть люди. Что по поводу PPV? Сейчас я — первый претендент на титул. Я тот, кто будет драться за чемпионский пояс. Мне без разницы, кто в итоге будет моим соперником, Келвин Гастеллум или Роберт Уиттакер. Я буду драться за пояс. Да, сейчас всё в подвешенном состоянии, Роберт, по слухам, не сможет драться до апреля. Пока рано говорить о чём-либо», — приводит слова Исраэля Адесаньи ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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