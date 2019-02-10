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Тренер Уиттакера: Роберт — настоящий самурай, он хотел драться

Тренер Уиттакера: Роберт — настоящий самурай, он хотел драться
Бокс/ММА / ММА

Алекс Прэйтс, тренер чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера, подчеркнул, что его подопечный пытался избежать операции, чтобы провести бой на турнире UFC 234.

«У Уиттакера заболел живот, и в итоге UFC отправила его в больницу. Он всеми силами пытался сохранить бой, отказывался от лечения. В итоге в 4:30 утра ему прооперировали грыжу, которая могла оказать влияние на его кишечник.

Он не хотел этой операции, он хотел боя. Просил, чтобы операцию сделали в другой день. Роберт — настоящий самурай, он хотел боя несмотря ни на что, но медики были непреклонны. У Роберта возникла серьёзная проблема, и сейчас мы сосредоточены на его здоровье и том, чтобы он как можно скорее восстановился», — приводит слова Алекса Прэйтса BJPenn.

Источник: BJPenn.com Сообщить об ошибке
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