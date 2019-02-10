Уайт: участие Уиттакера в турнире UFC 234 могло привести к смертельному исходу

Президент UFC Дэна Уайт подчеркнул, что участие Роберта Уиттакера в турнире UFC 234 могло привести к смерти бойца.



«То, что случилось с Уиттакером, довольно жутко. Врач сказал, что никогда не видел подобных травм у настолько молодого пациента. Обычно подобное случается со стариками. Его кишки просто вываливались через разрыв, это произошло явно не после взвешивания. Врачи говорят, что проблема была и раньше.



Если бы он провёл поединок в таком состоянии, его кишечник мог попасть в брюшную полость, а это могло привести к смертельному исходу. Подробностей операции мы пока не знаем, но, надеюсь, что всё прошло отлично. В таком случае на восстановление уйдёт около месяца», — приводит слова Дэны Уайта MMAFighting.