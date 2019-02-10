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Гастеллум: отныне я — чемпион UFC в среднем весе

Гастеллум: отныне я — чемпион UFC в среднем весе
Бокс/ММА / ММА

Боец UFC Келвин Гастеллум самостоятельно объявил себя чемпионом UFC в среднем весе, появившись перед журналистами с чемпионским поясом. Напомним, что чемпион организации Роберт Уиттакер снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

«Это мой пояс. Я заслужил его. Я появился здесь, проехав тысячи километров от своего дома, я сделал вес. В моём мире, если парень делает вес и по какой-то причине отменяет бой, то он проигрывает поединок. Отныне я — чемпион в среднем весе», — приводит слова Келвина Гастеллума Yahoo.

Стоит отметить, что на интервью Гастеллум вышел с чемпионским поясом UFC нового образца, однако руководство организации отметило, что Гастеллум не получал официального чемпионского пояса и Роберт Уиттакер сохранил свой титул.

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