Макгрегор — о Гастеллуме: почему этот червяк держит чемпионский пояс?

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор негативно отреагировал на выходку Келвина Гастеллума после турнира UFC 234. Макгрегор назвал Гастеллума червяком и попросил продезинфицировать пояс, который тот держит.



«Почему этот червяк держит чемпионский пояс? По его коже ползут черви! Было даже смешно думать о том, чтобы позволить ему драться, не говоря уже о том, чтобы дать ему прогуляться по арене и пожимать руки фанатам. Кто-нибудь, отсортируйте это. И продезинфицируйте этот пояс. Немедленно», — написал Конор Макгрегор в своём «твиттере».



Напомним, что после турнира UFC 234 Келвин Гастеллум вышел к журналистам с чемпионским поясом UFC, заявив, что он должен стать чемпионом после того, как Роберт Уиттакер снялся с боя из-за госпитализации.