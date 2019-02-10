Уайт: совершенно не нравится идея боя Макгрегора и Силвы

Президент UFC Дэна Уайт признался, что ему не нравится идея боя Андерсона Силвы и Конора Макгрегора.



«Он действительно сказал, что хочет поединка с Андерсоном Силвой? Нет, мне совершенно не нравится эта идея», — приводит слова Дэны Уайта MMAJunkie.



Напомним, что Андерсон Силва уступил Исраэлю Адесанье в главном поединке турнира UFC 234 в Австралии. Противостояние прошло в плотной и равной борьбе, а по итогам трёх раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу — 29-28, 30-27, 30-27. Изначально главным поединком турнира должен был стать бой Роберта Уиттакера и Келвина Гастеллума, но он был отменён из-за госпитализации Уиттакера.



После турнира Силва вызвал на бой экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, а тот подчеркнул, что не против такого боя.