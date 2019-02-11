Уайт: у Адесаньи большое будущее в UFC

Президент UFC Дэна Уайт остался восхищён поединком Исраэля Адесаньи и Андерсона Силвы и отметил, что у Исраэля большое будущее в организации.



«У парня есть нужные данные. Он талантлив не только в октагоне, но и вне его. Интервью Адесаньи захватывающие, он интересный парень, за ним интересно наблюдать. Я думаю, что у него действительно есть большое будущее в UFC.



Первый раунд боя с Силвой был похож на фильм о кун-фу. Это было очень интересно. Они оба талантливы. Силва — великий мастер боевых искусств, бой получился очень занимательным. На Исраэле сегодня было большое давление, но он справился. Они с Силвой очень похожи по уровню зрелищности, таланту и стилю ведения боя, что они и показали в первом раунде», — приводит слова Дэны Уайта MMAFighting.