Мейвезер: Дэвис не собирается бросать вызов Ломаченко

Бывший чемпион в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер поделился мнением о поединке Джервонты Дэвиса с Василием Ломаченко.

«Мы не собираемся бросать вызов какому-то конкретному бойцу, но это не значит, что мы уклоняемся от кого-либо. Сейчас Ломаченко должен проводить как можно больше поединков, ведь он уже довольно стар. Танк младше этого парня на 10 или 11 лет. Мы не должны спешить. Джервонта сейчас должен делать то, что делает прямо сейчас.

Понимаете, сейчас Дэвис зарабатывает те же деньги, что и Ломаченко, но делает это намного проще. Лома – адский боец, и мне он очень нравится. Но после того как Танк нокаутировал Хосе Педрасу, Ломаченко пошёл и скушал остатки от Джервонты. Он прошёл всю дистанцию. Танку не нужно было идти на Олимпийские игры, ему не нужно было проводить 300 поединков в любителях. Он просто пришёл и выполнил свою работу», — цитирует Мейвезера BoxingScene.