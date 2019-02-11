Адесанья: я претендент номер один, и мне плевать, против кого драться за пояс

Средневес UFC Исраэль Адесанья считает, что его следующий поединок должен быть чемпионским.

На турнире UFC 234, который состоялся в минувшее воскресенье, он единогласным решением судей победил Андерсона Силву. На этом же событии действующий обладатель титула Роберт Уиттакер должен был защищать свой пояс в бою с Келвином Гастелумом, однако снялся с ивента из-за грыжи.

«Я претендент номер один. Я парень, который будет драться за пояс. Мне плевать, против кого — Уиттакера, Гастелума или кого бы то ни было, мне не важно. Я подерусь с тем, у кого титул. Потому что я видел Келвина, который расхаживает с поясом, и не знаю, кто ему его дал. Я буду драться за титул в следующем поединке – это всё, что я знаю. Я сделал свою работу. Я вышел и показал то, что должен был», — заявил Адесанья.