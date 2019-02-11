Уиттакер: я вернусь сильнее, чем когда-либо

Чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер прокомментировал своё снятие с турнира UFC 234.

«Я извиняюсь перед всеми друзьями, фанатами и семьёй за то, что не смог выйти на бой. Как оказалось, экстренные операции отменяют разрешение на бой. Спасибо за огромную поддержку моим фанатам. Рад, что вы прикрываете мою спину. Спасибо моей команде. Вы были со мной от начала и до конца и поставили моё здоровье в приоритет. Спасибо Дэне Уайту и UFC за немедленную помощь и поддержку в ходе процедур и операции. Я благодарен судьбе за то, что избежал страшных последствий. Я вернусь сильнее, чем когда-либо», - сказал Уиттакер в «Инстаграме».

Напомним, что UFC 234 прошёл в минувшее воскресенье в родной для Роберта Австралии. Его соперником должен был стать претендент на пояс Келвин Гастелум.