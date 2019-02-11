Гвоздик: в бою со Смитом любая ошибка может стоить Биволу очень дорого

Чемпион WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился своими мыслями о поединке Сергея Ковалёва с Элейдером Альваресом и о предстоящем бое Дмитрия Бивола и Джо Смита.



«Ковалёв — очень хороший боец, думаю, что он отлично справился с ментальной частью поединка с Элейдером Альваресом. Иногда он терялся на ринге, а это происходит именно из-за плохой психологической подготовки. Он выбрасывал все свои удары в начале боя, и у него заканчивалось топливо. Сейчас же мы увидели, что он смог сохранить свою энергию и сражался очень продуманно, так что его стоит поздравить с этой победой.



Дмитрий Бивол или Джо Смит? Конечно, Бивол. Он умнее, быстрее, но ему стоит быть внимательным, потому что Смит может хорошо ударить, а любая ошибка может стоить Дмитрию очень дорого», — приводит слова Александра Гвоздика BoxingTalk.