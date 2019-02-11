Уокер хочет заменить Сен-Прю в бою с Циркуновым на турнире UFC 235

Боец UFC Джонни Уокер выразил желание заменить Овинса Сен-Прю в поединке с Мишей Циркуновым на турнире UFC 235.



«Привет, Миша. Слышал, тебе нужен новый противник для турнира UFC 235. Знаю кое-кого. Дэна Уайт, жду твоего звонка», — написал в своём «инстаграме» Джонни Уокер.

Напомним, Овинс Сен-Прю не сможет принять участие в бою с Мишей Циркуновым из-за травмы. Циркунов занимает 14-е место в рейтинге промоушена. Его предыдущий поединок состоялся в октябре 2018 года, тогда он удушающим приёмом справился с Патриком Камминсом.



Напомним, на турнире UFC 235 дебютный бой в промоушене проведёт Бен Аскрен, а россиянин Забит Магомедшарипов встретится с Джереми Стивенсом. Возглавят кард чемпионские бои Джон Джонс — Энтони Смит и Тайрон Вудли-Камару Усман.