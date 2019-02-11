Тренер Бейдера: хотел бы видеть бой Райана с Кормье

Яир Лоуренко, тренер Райана Бейдера подчеркнул, что хотел бы видеть бой подопечного с Даниэлем Кормье.



«Бой Райана Бейдера и Даниэля Кормье — тот поединок, который мы бы хотели видеть. Этот бой хотели бы видеть все. Это давнее соперничество, которое было бы отличным кроссовером двух промоушенов. Бой двух двукратных чемпионов ММА. Такое происходило только в боксе. Это бой, который я бы хотел увидеть.



Бой в пять раундов был бы отличным сценарием. Бейдер хорош в пятираундовых боях, но у них тяжёлые удары. Это была бы настоящая война, но у Бейдера отличные шансы на победу. Кормье — отличный парень, уважаю его, но это была бы отличная возможность для Райана. Кормье — отличный борец, с игрой на короткие дистанции, это же делает и Бейдер. Да, Кормье сильный борец, но борьба Бейдера больше подходит для ММА».