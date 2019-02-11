Крылов: не ждите, что человек будет сниматься с боя из-за грыжи

Боец UFC Никита Крылов прокомментировал ситуацию с отменой поединка Роберта Уиттакера и Келвина Гастеллума из-за выявленной у Роберта грыжи.



«Роберт Уиттакер хотел выйти на бой с дыркой в теле (на языке нормальных людей — с грыжей). Если бы не занимался ММА, я бы его осуждал. Грыжа выявляется не за 10 часов до боя, а гораздо раньше. То есть ты знаешь, что легко можешь сорвать бой, но продолжаешь продавать на него билеты и тренироваться.

Но я как раз хотел написать кое-что на эту тему. Я люблю ММА, потому что это вообще не совсем спорт. Пока, по крайней мере. Половина ребят говорит — мы профессионалы, но в реальности смотрят на бои с позиции смогу или нет. Серьезно. И это становится их увлечением. Это не хорошо и не плохо.



Боец за неделю-две до боя – не тот человек, кто будет очень рассудительным. Начинаешь готовиться к тем 20-30 минутам, когда у тебя из лица будет течь кровь, тебе сломают руку, а тебе надо будет продолжать драться. Думаю, у нас 90% просто любят это. Скорее всего, Уиттакеру просто хотелось драться.

Это не так весело, как кажется. Если вы просто начнете ходить на единоборства три раза в неделю, даже в нормальную секцию и к нормальному тренеру, минимум раз-два в год, кто-то вам сделает так больно, что вам захочется уйти? Я это вообще не осуждаю. Можно быть классным врачом, носить с собой газовый баллончик и бегать по утрам.



Мы просто тот тип людей, кто ни разу так и не ушёл с тренировок, и стал заниматься пять раз в неделю, а потом два раза в день. За подготовку к бою ты 10-15 раз точно будешь кататься по матам, думая, что тебя случайно ударило током, выкачивать кровь из ушей, слушать, как гудит голова. В этом нет ничего, за что бойцов надо любить, просто не ждите, что человек будет сниматься с боя из-за грыжи», — написал Никита Крылов в своём «инстаграме».