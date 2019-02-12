Кормье: сейчас я не могу драться из-за травм

Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье сообщил, что не сможет провести бой в марте, как планировалось изначально. Этот поединок должен был стать последним в карьере Кормье.



«Я повредил спину в Нью-Йорке, когда чихнул. Это не шутка, я всё ещё пытаюсь восстановиться. Я потратил много времени в жизни на борьбу, но в прошлом году я провёл великолепный сезон, и, пусть я не чувствую серьёзных последствий, это сказывается на мне сейчас.



Мой доктор сказал, что у меня артрит в запястье, так что это беспокоит меня, я ничего не могу с этим поделать. Мне приходится терпеть, но в последнее время в центре внимания моя спина. Возможно, мой следующий бой будет с Броком Леснаром. Возможно, я буду драться со Стипе Миочичем. Я не буду ждать Брока. Из-за моих травм я просто не могу драться. Если бы я был готов к бою, я бы, наверное, уже провёл бой со Стипе. Но сейчас я не могу драться, посмотрим, как будет развиваться ситуация с Леснаром, а затем посмотрим, что мне делать дальше», — приводит слова Даниэля Кормье MMAFighting.