Паркер: Диллиан Уайт бьёт сильнее Джошуа

Боксёр-супертяжеловес Джозеф Паркер сравнил Диллиана Уайта и Энтони Джошуа, с которыми он дрался и обоим проиграл.

«Что ж, Уайт отправил меня в нокдаун, поэтому очевидно, что он бьёт очень сильно. Было достаточно много ударов, которые наносили мне большой урон во время боя, но я сопротивлялся. Джошуа не бил меня сильно, поэтому я отдам предпочтение Диллиану. Он бьёт сильнее.

Сейчас супертяжёлый вес, пожалуй, переживает самое захватывающее время. У нас в дивизионе есть достаточно много интересных боксёров и, соответственно, поединков, которые могут быть сделаны. Это будет очень интересно для фанатов. Я знаю, что есть много людей, которые хотят увидеть бой Энтони Джошуа с тем-то или тем-то бойцом. Но важно понимать, что сейчас он на вершине и вправе сам выбирать себе оппонента», — сказал Паркер Metro.