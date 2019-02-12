Кормье: очень скоро Веласкес станет чемпионом

Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье считает, что в ближайшем будущем его одноклубник Кейн Веласкес вернёт чемпионский титул UFC.

«Вы увидите винтаж, вы увидите лучшее. Ничего не изменилось. Он всё так же хорош, всё так же быстр. Борьба всё ещё при нём. Вы должны помнить, что всё это время он помогал мне готовиться.



Очень скоро он станет чемпионом. Как только я завершу карьеру, он станет чемпионом. Единственная проблема заключается в том, что UFC должны знать, что теперь Кейн здоров, и они могут доверять ему», — цитирует Кормье BJPenn.

Напомним, что следующий поединок 36-летнего Веласкеса состоится 17 февраля против Франсиса Нганну. Этот бой будет для Кейна первым с июля 2016 года, когда он в первом раунде отправил в технический нокаут Трэвиса Брауна.