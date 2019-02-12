Мейвезер: скорее всего, я ещё раз выступлю в показательном бою

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший сообщил, что участие в показательном поединке с японским бойцом Тенсином Нацукавой принесло ему $ 10 млн. По его словам, он намерен ещё раз поучаствовать в подобных боях.

«Знаете, что самое удивительное? Предполагалось, что бой с Тенсином Нацукавой принесёт мне $ 9 млн, но в итоге я заработал 10. Буду ли я ещё участвовать в показательных боях? Вероятно. Скорее всего, да. У меня предложения об участии в показательных боях на $ 80 млн», — рассказал Мейвезер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, что показательный бой Мейвезера и Нацукавы состоялся 31 декабря прошлого года и завершился в первом раунде победой Флойда.