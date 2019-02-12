Гастелум: Макгрегор распространяет своё семя по Ирландии и не признаётся в этом

Средневес UFC Келвин Гастелум ответил на оскорбление от бывшего чемпиона UFC в лёгком и полулёгком весах Конора Макгрегора.



Ранее Макгрегор негативно отреагировал на выходку Гастелума. После турнира UFC 234 Келвин вышел к журналистам с поясом UFC и заявил, что отныне чемпионом среднего веса является он, так как действующий обладатель титула этого веса Роберт Уиттакер снялся с их боя из-за грыжи. Конор высмеял проблемы Гастелума с кожей.

«Почему этот червяк держит чемпионский пояс? По его коже ползают черви! Было даже смешно думать о том, чтобы позволить ему драться, не говоря уже о том, чтобы дать ему прогуляться по арене и пожимать руки фанатам. Кто-нибудь, разберитесь с этим. Продезинфицируйте пояс. Немедленно», — сказал Макгрегор.

Гастелум в ответ напомнил о слухах о том, что у Конора есть дочь на стороне, которую ирландец не признаёт своей.

«Боже мой, хотите поговорить о прокажённом? О парне, полном болезней, распространяющем болезни по всей Ирландии? Это Конор Макгрегор. Он распространяет своё семя по всей Ирландии, оплодотворяя женщин, и отказывается в этом признаваться. Этот чувак прокажённый. Забудьте его», — цитирует Гастелума MMA Junkie.