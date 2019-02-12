Генсек Федерации бокса России избран председателем комиссии AIBA по маркетингу

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв был избран председателем комиссии AIBA по маркетингу, об этом сообщает пресс-служба федерации.



8-9 февраля в Стамбуле (Турция) состоялось заседание исполкома AIBA (Ассоциация национальных боксёрских федераций). В числе участников был и Кремлёв. Среди главных тем заседания были отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК), утверждение председателей комиссий AIBA, рассмотрение и утверждение поправок к техническим и соревновательным правилам, а также новые бизнес-возможности.



Комиссии возглавили:



Судейская комиссия — Освальдоо Бисбал (Аргентина)

Техническая комиссия — Пэт Фиакко (Канада)

Маркетинговая комиссия — Умар Кремлёв (Россия)

Молодёжная комиссия — Стив Нинвалле (Гайана)

Тренерская комиссия — Франко Фальчинелли (Италия)

Медицинская комиссия — Майк Лузмор (Англия)

Женская комиссия — Хана Кенди (Венгрия)

Комиссия WSB — Альберто Пуиг де ла Барса (Куба)

Финансовая комиссия — председатель будет назначен в ближайшее время

Комиссия спортсменов — временные представители Аннемари Старк (Германия) и Хулио Сезар ла Крус (Куба).