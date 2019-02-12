Луис Ортис надеется на титульный бой в 2019 году

Герман Кайседо, тренер супертяжеловеса Луиса Ортиса, заявил, что его подопечному очень сложно находить соперников. По его словам, они надеются на реванш с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером, которому Ортис проиграл техническим нокаутом в марте прошлого года.

«Прошлый год был очень плодотворным. Конечно, мы хотим реванша против Уайлдера. Мы подерёмся со всеми, кто встретится на нашем пути. Мы счастливы, потому что Хаммер — хороший соперник. Он бился с сильными боксёрами, прошёл всю дистанцию ​​с Поветкиным. Мы хотим драться и идём за титулами, но Луису крайне сложно добиться поединков с лучшими.



Именитые боксёры, которые хотят подраться с Ортисом, хотят за бой $ 60 млн, но никто им столько не заплатит. Луис всё ещё не может продавать PPV самостоятельно. Хаммера ещё никто нокаутировал, мы хотим стать первыми. Мы не собираемся никого ждать, мы не собираемся тратить время на то или иное решение. Мы продолжим драться, даже если не будет титульника», — цитирует Кайседо BoxingScene.