Тимоти Брэдли: у Джейкобса достаточно навыков для победы над Альваресом

Бывший чемпион мира по боксу Тимоти Брэдли проанализировал поединок чемпиона мира по версиям WBC и WBA в среднем весе Сауля Альвареса и обладателя титула IBF в этой же категории Дэниела Джейкобса.

«Джейкобс более высокий, более смелый парень. Альварес — зверь. Он победил Головкина. Но мне нравится Джейкобс. Мне нравится его скорость. Я думаю, что он может усложнить ситуацию для Сауля работой ног, скоростью рук и приличной силой.

У Джейкобса с Головкиным был близкий бой, но Геннадий отправил Дэниела в нокдаун, и я думаю, что это был переломный момент поединка. Но мне понравилось, как Джейкобс поднялся, показал выдержку и проиграл только близким решением. Я думаю, что у Дэниела достаточно навыков для победы над Саулем. Если Джейкобс будет держаться от Альвареса на дистанции, как Мейвезер со своей защитной коробкой, я даю Дэниелу шанс», — сказал Брэдли Boxingnews24.