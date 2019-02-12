Источник: Фьюри за реванш с Уайлдером получит $ 26 млн

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри заработает около $ 26 млн за второй бой с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщает Mirror.

С большой вероятностью реванш британского и американского боксёров состоится 18 мая в Нью-Йорке. Согласно Daily Mail, гонорар Фьюри за первый бой с Уайлдером составил $ 9 млн. Тайсон заявил, что отдал все эти деньги на благотворительность.

Первый поединок Уайлдера и Фьюри состоялся 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе и завершился вничью. Тайсон побеждал Деонтея по судейским запискам в первой половине матча, однако Уайлдер отправлял Фьюри в нокдаун в 9-м и 12-м раундах, что позволило ему свести встречу вничью и сохранить титул.