Усик — Цзю — второй четвертьфинал баттла за звание лучшего боксёра XXI века

«Чемпионат» продолжает проводить баттл, по итогам которого читатели сайта определят лучшего боксёра века. На данный момент проходят голосования в четвертьфинальных парах. Первым полуфиналистом баттла стал легендарный Рой Джонс-младший, который превзошёл Мэнни Пакьяо.

Сегодня, 12 февраля, настало время начала второго четвертьфинала. В нём путёвка в полуфинал будет разыграна между действующим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком и единственным россиянином, обладавшим званием абсолютного чемпиона мира, Костей Цзю.

Напомним, что Усик в скором времени планирует перейти в супертяжёлый вес. Что касается Цзю, то он последний раз появлялся в ринге в 2005 году, когда проиграл Рикки Хаттону, после этого россиянин завершил карьеру.

Принять участие в опросе можно на официальной странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».