Кремлёв: Гассиев лучше Усика, и во втором бою Мурат спокойно победит

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв убеждён, что экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев превосходит в мастерстве абсолютного чемпиона мира Александра Усика, и отметил, что россиянин легко сможет победить Усика в повторной встрече.

«У нас есть задача — проведение реванша. Если Усик не уйдёт из бокса, то мы добьёмся второго боя. Матч-реванш будет. Уверен, что Мурат спокойно выиграет. Просто с Александром нужно по-другому боксировать, как это сделал Егор Мехонцев. Усик — хороший парень. Молодец, оставляет приятные впечатления. Но если говорить о спортивной составляющей, то, думаю, Мурат лучше него. Просто на первый бой была избрана неправильная тактика. Нужно послушать Мехонцева», — приводит слова Кремлёва «Р-Спорт».

Очевидно, что функционер говорит о поединке Александра Усика и Егора Мехонцева в полуфинале чемпионата мира по боксу в 2009 году.

С Муратом Гассиевым Усик встретился в финале турнира WBSS 21 июля 2018 года. Украинец одержал победу единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.