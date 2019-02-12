В WBC санкционировали поединок Диллиана Уайта и Бризила за временный титул

Руководство Всемирного боксёрского совета (WBC) санкционировало проведение поединка за временный титул чемпиона мира в супертяжёлом весе, который должны оспорить Диллиан Уайт и экс-претендент на титул по версии IBF Доминик Бризил, сообщает Boxingnews24. Напомним, полновесным поясом по версии WBC владеет Деонтей Уайлдер.

Теперь сторонам предстоит договориться о дате и месте проведения встречи. Диллиан Уайт на данный момент обладает второстепенным поясом WBC Silver. В предыдущем поединке он сумел победить экс-претендента на титул чемпиона мира Дерека Чисору.

Что касается Бризила, то он предыдущий поединок провёл с Карлосом Негроном, одержав победу нокаутом. Отметим, что оба боксёра в прошлом боксировали с действующим чемпионом мира Энтони Джошуа, проиграв тому досрочно.