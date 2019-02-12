Арум: бой Ломаченко — Т. Лопес может пройти в конце 2019 года

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о том, планирует ли он организовать для чемпиона мира в лёгком весе Василия Ломаченко бои с Теофимо Лопесом и Джервонтой Дэвисом.



«Он готов ко всем большим боям. Если говорить о Теофимо Лопесе, то такая встреча может состояться в конце 2019 года или уже в первые месяцы 2020-го. Что касается Джервонты Дэвиса, то он является отличным бойцом. Но он находится на контракте с Элом Хэймоном, так что о его встрече с Ломаченко можно забыть. Эл Хэймон не позволяет своим бойцам драться с кем-либо, кроме как с другими своими бойцами.



У меня нет проблем в отношениях с Оскаром де ла Хойей или Эдди Хирном, но я даже не хочу говорить от Эле Хэймоне», — рассказал Арум в интервью, размещённом на канале EsNews в YouTube.