Кремлёв: не вижу в Усике ничего эксклюзивного, Лебедев может его победить

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв считает, что экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев имеет шансы в потенциальном противостоянии с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

«Это бокс, Денис может хорошо подготовиться и выиграть. Здесь возраст не играет ключевой роли. Важна его подготовка. Повторюсь, я не вижу в Усике чего-то эксклюзивного. Он бегает по рингу, не идёт навстречу в боях с более сильными соперниками», — приводит слова функционера «Р-Спорт».

Напомним, Денис Лебедев последний раз появлялся на ринге 24 ноября 2018 года на вечере профессионального бокса в Монте-Карло. Тогда 39-летний россиянин единогласным решением судей справился с Майком Уилсоном.