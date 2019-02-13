Полуфинальный бой WBSS Иноуэ — Родригес пройдёт 18 мая

18 мая в Глазго (Шотландия, Великобритания) пройдёт вечер профессионального бокса, в котором состоится ряд поединков во Всемирной боксёрской суперсерии. Соглавным событием турнира станет полуфинальный бой WBSS, титульный поединок в легчайшем весе (до 53,5 кг), в котором встретятся Наоя Иноуэ и обладатель титула по версии IBF Эммануэль Родригес, сообщает Boxingnews24.

Иноуэ прошёл в полуфинал Всемирной боксёрской суперсерии, нокаутировав Хуана Карлоса Пайано. Что касается Родригеса, то 26-летний пуэрториканец в непростом четвертьфинальном поединке сумел раздельным решением судей справиться с Джейсоном Молони.

Во втором полуфинальном поединке WBSS в легчайшем весе должны встретиться Золани Тете и Нонито Донэйр, но дата этого боя пока не определена.