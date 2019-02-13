Веласкес: я могу побить Джона Джонса

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес ответил на вопрос, заинтересован ли он в поединке с обладателем титула полутяжёлой категории UFC Джоном Джонсом.

«Определённо да. Я готов драться с любым. Вот зачем я в этом спорте – драться с лучшими парнями и быть лучшим. В этом весь смысл – выходить и побеждать лучших. Думаю, я могу побить его. Я достаточно для этого хорош. Джон Джонс — он невероятный атлет. Я наблюдал за ним во всех его боях и знаю, на что он способен. Опять же, каждый соперник является сложной задачей, и он не исключение. Думаю, я могу побить его», — сказал Веласкес TMZ Sports.

Напомним, что следующий поединок 36-летнего Веласкеса состоится 17 февраля против Франсиса Нганну. Этот бой будет для Кейна первым с июля 2016 года, когда он в первом раунде отправил в технический нокаут Трэвиса Брауна.